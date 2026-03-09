الجيش الأمريكي يكشف هوية الجندي السابع الذي قُتل في الحرب الإيرانية

كشف الجيش الأمريكي عن هوية الجندي السابع الذي قُتل في الحرب الإيرانية، وهو الرقيب في الجيش الأمريكي، بنيامين بنينجتون، البالغ من العمر 26 عامًا.

توفي بنينجتون، من غلينديل بولاية كنتاكي، يوم الأحد بعد إصابته قبل أسبوع في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن الجيش نبأ وفاته يوم الأحد وكان بنينجتون يخدم في الكتيبة الأولى، اللواء الفضائي الأول، وهي وحدة تابعة لقيادة الدفاع الصاروخي والفضاء بالجيش الأمريكي.

وأفاد مسؤول أمريكي أنه حتى يوم الأحد، كان هناك تسعة جنود أمريكيين آخرين مصابين بجروح خطيرة، وهي إصابات تُصنّف ضمن فئة الإصابات التي تُعرّض حياتهم للخطر.