فوائد للتمر على الإفطار أبرزها دعم صحة الجهاز الهضمي

تواصل كلية الصيدلة بجامعة العاصمة تقديم محتواها التوعوي ضمن سلسلة “مقتطفات رمضانية” تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة ، وذلك في إطار حرص الكلية على نشر الوعي الصحي وتعزيز العادات الغذائية السليمة بين أفراد المجتمع.



وتناولت الحلقة أهمية بدء الإفطار بتناول التمر، لما يتميز به من قيمة غذائية عالية، حيث يمدّ الجسم بالطاقة السريعة نتيجة احتوائه على السكريات الطبيعية، كما يساعد على تعويض انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل متدرّج وآمن بعد ساعات الصيام.



كما أن له دور كبير في دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، إضافة إلى دوره في تعويض بعض المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على استعادة نشاط الجسم والشعور بالشبع وتجنّب الإفراط في تناول الطعام.



وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة توعوية يومية تقدمها كلية الصيدلة خلال شهر رمضان، بهدف تبسيط المعلومات الصحية والغذائية بأسلوب علمي مبسّط يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المجتمع، وتشجيع اتباع نمط غذائي متوازن خلال الشهر الكريم.

وقد أعدّت الحلقة الدكتورة الصيدلانية رويدا عيد قطب من طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية (أحد البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا) بكلية الصيدلة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمراجعة كلٍ من الدكتورة إيمان رأفت والدكتورة أسماء علي بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.

وتؤكد كلية الصيدلة بجامعة العاصمة استمرارها في تقديم هذه السلسلة التوعوية طوال شهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي في نشر الثقافة الصحية وتقديم معلومات علمية موثوقة تدعم صحة أفراد المجتمع.