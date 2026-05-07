قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران
خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري
تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"
وزير الصحة: تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في المنيا اختبار حقيقي ونموذج يُحتذى به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة

انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة
انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة
ولاء عادل

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد أعطال السيارات المرتبطة بالإطارات، ويعد انفجار الكاوتش أثناء القيادة من أخطر المشكلات التي قد تهدد حياة السائقين، خاصة على الطرق السريعة. 

ويؤكد خبراء السيارات أن بعض العادات الخاطئة التي يتجاهلها كثير من قائدي المركبات قد تتحول إلى سبب مباشر في وقوع حوادث خطيرة.

ويشير متخصصون إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل كبير على ضغط الإطارات، ما يجعل فحص الكاوتش بصورة دورية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة أثناء القيادة.

الحمولة الزائدة تهدد سلامة الإطارات

يؤدي تحميل السيارة بأوزان تتجاوز الحد المسموح به إلى زيادة الضغط على الإطارات، ما يرفع درجة حرارتها بصورة كبيرة أثناء السير، خاصة في الرحلات الطويلة، وهو ما قد يتسبب في تلفها أو انفجارها بشكل مفاجئ.

ضغط الهواء غير الصحيح

من الأخطاء الشائعة أيضًا عدم ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات وفق المعدلات الموصى بها، سواء بالزيادة أو النقصان، حيث يؤثر ذلك على توازن السيارة وثباتها، ويزيد من احتمالات تآكل الكاوتش بسرعة.

وينصح الخبراء بمتابعة ضغط الهواء باستمرار، خصوصًا قبل السفر أو القيادة لمسافات طويلة.

 

السرعة العالية والفرامل المفاجئة

القيادة بسرعات مرتفعة مع الاستخدام العنيف للفرامل أو التسارع المفاجئ من أكثر العوامل التي تؤثر سلبًا على عمر الإطارات، إذ تتعرض لضغط واحتكاك شديدين قد يؤديان إلى انفجارها، خاصة في الأجواء الحارة.

 

الأرصفة والصدمات المتكررة

كما أن اصطدام الإطارات بالأرصفة أو الحفر والأحجار بشكل متكرر قد يتسبب في حدوث تلف داخلي غير ظاهر، ما يضعف قدرة الإطار على تحمل السير لفترات طويلة.

 

الإطارات الرديئة خطر على الطريق

ويحذر المتخصصون من استخدام إطارات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، لأنها غالبًا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو ظروف القيادة الصعبة، ما يزيد من احتمالية تعرضها للتلف السريع.

السيارة كاوتش السيارة انفجار كاوتش السيارة السائقين السائق ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

لدعاء.. أعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

الدعاء.. اعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

القارئ محمد أحمد حسن

متسابق دولة التلاوة.. اعتماد محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

الندم الشديد

هل يقبل الله صلاة الزاني ويستجاب دعائه

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد