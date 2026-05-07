انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد أعطال السيارات المرتبطة بالإطارات، ويعد انفجار الكاوتش أثناء القيادة من أخطر المشكلات التي قد تهدد حياة السائقين، خاصة على الطرق السريعة.

ويؤكد خبراء السيارات أن بعض العادات الخاطئة التي يتجاهلها كثير من قائدي المركبات قد تتحول إلى سبب مباشر في وقوع حوادث خطيرة.

ويشير متخصصون إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل كبير على ضغط الإطارات، ما يجعل فحص الكاوتش بصورة دورية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة أثناء القيادة.

الحمولة الزائدة تهدد سلامة الإطارات

يؤدي تحميل السيارة بأوزان تتجاوز الحد المسموح به إلى زيادة الضغط على الإطارات، ما يرفع درجة حرارتها بصورة كبيرة أثناء السير، خاصة في الرحلات الطويلة، وهو ما قد يتسبب في تلفها أو انفجارها بشكل مفاجئ.

ضغط الهواء غير الصحيح

من الأخطاء الشائعة أيضًا عدم ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات وفق المعدلات الموصى بها، سواء بالزيادة أو النقصان، حيث يؤثر ذلك على توازن السيارة وثباتها، ويزيد من احتمالات تآكل الكاوتش بسرعة.

وينصح الخبراء بمتابعة ضغط الهواء باستمرار، خصوصًا قبل السفر أو القيادة لمسافات طويلة.

السرعة العالية والفرامل المفاجئة

القيادة بسرعات مرتفعة مع الاستخدام العنيف للفرامل أو التسارع المفاجئ من أكثر العوامل التي تؤثر سلبًا على عمر الإطارات، إذ تتعرض لضغط واحتكاك شديدين قد يؤديان إلى انفجارها، خاصة في الأجواء الحارة.

الأرصفة والصدمات المتكررة

كما أن اصطدام الإطارات بالأرصفة أو الحفر والأحجار بشكل متكرر قد يتسبب في حدوث تلف داخلي غير ظاهر، ما يضعف قدرة الإطار على تحمل السير لفترات طويلة.

الإطارات الرديئة خطر على الطريق

ويحذر المتخصصون من استخدام إطارات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، لأنها غالبًا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو ظروف القيادة الصعبة، ما يزيد من احتمالية تعرضها للتلف السريع.