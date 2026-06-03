قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراخ حتى الموت| كواليس مفجعة بشأن وفاة «رباب» على يد زوجها.. والسبب غسالة
مساعد فيريرا يورط الزمالك في إيقاف القيد رقم 17.. و60 ألف دولار وراء الأزمة
كيف نوازن بين الدنيا والدين دون تقصير؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى عن أزمة أرض نادي الزمالك والأوقاف بميت عقبة: لا نية لسحبها
درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل
أروى جودة: زوجي الإيطالي غيور وببيعرف يطبخ.. وحلم الأمومة سايباه على ربنا
رقم قياسي غير مسبوق.. مصر تقترب من حاجز 5 ملايين طن قمح محلي
أيمن عبد الغني: مستعدون لامتحانات الثانوية الأزهرية.. كل الأسئلة من داخل المنهج.. وهذه آليات مواجهة الغش في اللجان هذا العام| فيديو وصور
مصدر: حسين الشحات يفاضل بين عرض ليبي وآخر قطري
كاسيميرو: غياب البرازيل عن صدارة الترشيحات سيحفز المنتخب في المونديال
التخطيط: استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا EV6 موديل 2026 الكهربائية

كيا EV6 موديل 2026
كيا EV6 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 كيا EV6 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الهاتشباك الكهربائية بالكامل .

محرك كيا EV6 موديل 2026

 كيا EV6 موديل 2026

تحصل سيارة كيا EV6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها قوة 225 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 582 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا EV6 موديل 2026

 كيا EV6 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا EV6 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

 كيا EV6 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV6 موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كيا EV6 موديل 2026

 كيا EV6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 كيا EV6 كيا EV6 موديل 2026 السيارات الهاتشباك الكهربائية محرك كيا EV6 وسائل الأمان بـ كيا EV6 موديل 2026 مواصفات كيا EV6 موديل 2026 سعر كيا EV6 موديل 2026 سعر كيا EV6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

شروط استجابة الدعاء

هل تؤثر صيغة الدعاء في الاستجابة؟.. خالد الجندي يجيب

د. الضويني

الضويني: الأزهر حصن الأمة لحقن الدماء وجهوده أنهت خصومات أبنوب بأسيوط

الشيخ خالد الجندي

ما علامة عدم الرضا بالقضاء؟.. خالد الجندي يوضح الفارق بين الحزن والاعتراض على القدر

بالصور

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد