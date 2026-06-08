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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات يابانية وفرنسية في مصر

بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات يابانية وفرنسية في مصر
بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات يابانية وفرنسية في مصر

يضم سوق السيارات المصري مجموعة كبيرة من الطرازات التي تختلف من حيث الإمكانيات الفنية ومستويات التجهيز والأسعار، وتُعد العلامات اليابانية والفرنسية من أكثر العلامات انتشارًا بفضل ما تقدمه من سيارات اقتصادية تلائم احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.

وفي السطور التالية نستعرض أرخص 5 سيارات يابانية وفرنسية متاحة في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

نيسان صني

تأتي نيسان صني في مقدمة السيارات الأقل سعرًا، إذ تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات للفئة الأولى، بينما تعتمد الفئات الأخرى على ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نظام الجر الأمامي.

وتبدأ أسعار نيسان صني من 645 ألف جنيه، فيما تصل إلى 810 آلاف جنيه للفئات الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي أتراج

تعتمد ميتسوبيشي أتراج على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي، قادر على إنتاج 76 حصانًا وعزم دوران يبلغ 100 نيوتن متر.

وتنقل السيارة القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما يبلغ سعرها الرسمي نحو 740 ألف جنيه.

رينو تاليانت

تنتمي رينو تاليانت إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية، وتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1000 سي سي مكوّن من 3 أسطوانات، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر.

وتأتي السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويتراوح سعرها بين 755 ألف جنيه و815 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك سعة 1200 سي سي يوفر قوة تصل إلى 81 حصانًا وعزم دوران يبلغ 111 نيوتن متر.

وترتبط السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترًا في الساعة.

وتُطرح سويفت في السوق المصري بأسعار تتراوح بين 775 ألف جنيه و800 ألف جنيه.

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان أداءها من محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة 100 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 142 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة CVT أوتوماتيكي مع منظومة دفع أمامي، بينما تبدأ أسعارها من 875 ألف جنيه وتصل إلى 990 ألف جنيه.

سيارات اقتصادية بمواصفات متنوعة

وتوفر هذه الطرازات مزيجًا من الأسعار المناسبة والتجهيزات العملية، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في اقتناء سيارة جديدة تحمل علامة يابانية أو فرنسية دون تحمل تكلفة مرتفعة، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها سوق السيارات المصري.

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