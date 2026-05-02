غلق وازالة 13 محلا لتجميع الخردة وفرز مخلفات داخل الكتلة السكنية بمطروح

قاد الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ يرافقه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مطروح واللواء سامح واكد مساعد مدير الأمن والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق حملة موسعة لإغلاق وتشميع أماكن تجميع الخردة الواقعة داخل الكتلة السكنية.

جاءت الحملة عقب توجيه إنذارات مسبقة لأصحاب أماكن تجميع الخردة، تضمنت منع التواجد داخل الكتلة السكنية، وضرورة غلق ووقف أي أنشطة لفرز المخلفات داخل المدينة، وذلك خلال مهلة محددة انتهت في 1 مايو 2026.

وشملت الحملة مناطق مساكن محدودي الدخل والشارع الجديد والريفية، مع استمرار الجهود لإزالة وإغلاق جميع مواقع تجميع الخردة المخالفة داخل المناطق السكنية.

وأسفرت الحملة عن تشميع ، وإزالة (5) زرايب، كما تم تحرير عدد (4) محاضر سرقة تيار كهربائي، وضبط عدد (2) ميزان غير مدموغ.

وعلى هامش الحملة، تم إزالة عدد من الإشغالات والتعديات لمحلات الموبيليا المستعملة داخل المنطقة الطبية، وكذلك ازالة اشغالات داخل سوق مطروح العمومي، بما يسهم في تيسير الحركة وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتهيب محافظة مطروح بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة تقوم بأعمال الفرز والتدوير داخل الكتلة السكنية، من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .