عين السمكة يفوز بجائزة جمعية النقاد سمير فريد في ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

حصد فيلم “عين السمكة” جائزة جمعية نقاد السينما المصريين “سمير فريد” خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في نسخته الثانية عشرة ليؤكد حضوره كأحد أبرز الأعمال المشاركة هذا العام.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة نخبة من النقاد وصناع السينما بينهم خالد عبد العزيز، ومنار خالد، إلى جانب السيناريست والمبرمج السينمائي حسن سلامة.

الفيلم عرض عالميا لأول مرة من تأليف وإخراج حسام رستم، أحد خريجي مدرسة سينما الجيزويت، وشارك ضمن مسابقة الفيلم المصري التي استحدثت في هذه الدورة من المهرجان.

تدور أحداث “عين السمكة” حول “يحيى”، شاب في أواخر العشرينات، يستيقظ من كابوس و ينام أسفل سريره، قبل أن تتدخل والدته في طقس غامض باستخدام “المسك”، في افتتاحية سريالية تمهد لمسار بصري ونفسي غير تقليدي، يزداد غرابة وتعقيدا مع تطور الأحداث.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.