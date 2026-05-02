الأفلام الفائزة في مسابقة الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

فاز بالجائزة الأولى في المسابقة الفيلم المصري "القصة السرية لحجر مقدس"، بينما حصد فيلم كوريا الجنوبية 32 من أغسطس المركز الثاني، إلى جانب تنويه لجنة التحكيم عن الفيلم الصيني "الكابوس الشره".

تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي الناقد السينمائي خالد عبد العزيز والناقدة الفنية منار خالد والسينارست والمبرمج السينمائي حسن سلامة.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.