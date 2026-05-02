مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائز أفلام مسابقة الطلبة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة أفلام الطلبة خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، حيث تنافس 8 أفلام من جهات وهيئات ومعاهد سينمائية مختلفة.

وفاز بالجائزة الذهبية فيلم إبرة في قوم قش للمخرج باسل حسين، أما الجائزة الفضية ذهبت إلى فيلم من هنا للسما إخراج ألحان المهدي، بالإضافة إلى تنويه لجنة التحكيم عن فيلم مترونوم للمخرج أحمد عبدالكريم، ويمثل مركز الجيزويت بالإسكندرية.

وتضم لجنة التحكيم كل من: الدكتورة غادة جبارة، والفنان عبد العزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.



المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.