خلال جولة مفاجئة.. محافظ بورسعيد يوجه إدارة الحوكمة بحصر معدات جراج الشرق

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة تفقدية بجراج حي الشرق، للوقوف على منظومة العمل ومتابعة حالة المعدات والأصول التابعة للحي.

وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة الحوكمة بسرعة حصر كافة المعدات الموجودة داخل الجراج، ومراجعة حالتها الفنية، والتأكد من مدى الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال اليومية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة

تعزيز منظومة الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول لضمان الاستغلال الأمثل للمعدات

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة المعدات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل

كما أكد المحافظ ضرورة الصيانة الدورية للمعدات، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن حسن إدارة الأصول يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لكافة القطاعات، وضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط داخل الأحياء، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والخدمات بالمحافظة