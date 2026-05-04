بورسعيد.. دعم مركز إصدار التراخيص بالمناخ بموظفين لإنجاز الطلبات

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي لتراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، إلى جانب جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي العرب، وذلك للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من الملفات الحيوية رافق المحافظ خلال جولته بحي المناخ المهندسة مي المسلمي مدير المركز، والمهندس ماجد نعيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية، حيث اطلع على منظومة العمل داخل مركز تراخيص المحال العامة، ومعدلات التقدم في طلبات تراخيص المحال، فضلًا عن متابعة موقف المحال غير المرخصة ونتائج حملات التفتيش الجارية بنطاق الأحياء

توجيهات بتشغيل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء بكامل طاقتها يومي السبت والأحد

وفي حي العرب، تابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطلع على سير العمل بعدد من الملفات الخدمية، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يحقق رضا المواطنين، رافق المحافظ المهندسة شيماء جودة رئيس الحي.

ووجه محافظ بورسعيد بانتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بكافة الأحياء بكامل طاقتها خلال يومي السبت والأحد، مع تدعيمها بعدد إضافي من الموظفين، لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة واستيعاب الإقبال المتزايد على الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص.

كما شدد المحافظ على تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وتحسين مستوى الأداء الحكومي

وفي سياق متصل، تابع المحافظ جهود توجيه الإخطارات والإنذارات للمحال غير المرخصة، لحث أصحابها على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لضمان تقديم خدمات متميزة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بما يلبي احتياجات المواطنين