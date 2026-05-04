السيطرة على حريق بفندق ببورسعيد صاحب واقعة رفض تسكين صحفية بمفردها

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير الإدارة، على حريق نشب داخل فندق بمنطقة بورسعيد، وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الفندق، وانتقلت القوات على الفور إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.



وتعاملت القوات مع النيران التي تصاعدت بكثافة من داخل الفندق، وتمكنت من محاصرتها ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة والمحلات التجارية المحيطة، واستمرت أعمال الإطفاء حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قصير.

السيطرة على حريق بفندق بورسعيد صاحب واقعة رفض تسكين صحفية بمفردها

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل غرفة المغسلة، وأدى إلى التهام عدد من المحتويات شملت اثنتين غسالة صغيرة، واثنتين مرتبة سرير، وترابيزة مكواة، قبل أن تتم السيطرة عليه بالكامل.



ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحريق، واستكمال الفحص الفني لتحديد ملابساته بشكل دقيق.

ويُذكر أن الفندق محل الواقعة كان قد صدر ضده حكم من محكمة جنح مستأنف شرق، قضى بحبس مدير الفندق لمدة عام وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية رفضه تسكين الصحفية آلاء سعد بمفردها، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وقتها.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا باندلاع الحريق داخل الفندق، وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات القانونية.