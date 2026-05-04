الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طفرة تنموية شاملة بضواحي بورسعيد.. استمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية

سرعة إنجاز مشروعات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محمد الغزاوى

يشهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حراكاً تنموياً واسع النطاق، حيث تتواصل أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة المناطق السكنية والقطاعات الحيوية، بالتوازي مع حملات ميدانية مكثفة لإزالة التراكمات التاريخية للرتش والمخلفات، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 أولاً: جبهة التطوير العمراني ورفع كفاءة المناطق السكنية (7 قطاعات)


تجري أعمال التطوير في عدة قطاعات سكنية بالحي وفقاً لأعلى المعايير الهندسية:

1.    منطقة السيدة نفيسة: انطلاق المرحلة الأولى لتطوير 72 عمارة سكنية، تشمل تحسين واجهات العمارات، رفع كفاءة النوازل، وصيانة شبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية ومنظومة الإضاءة العامة.

2.    منطقة الإسراء: تطوير شامل يضم دهان واجهات العمارات، تركيب بلدورات الأرصفة، وإحلال وتجديد كامل لشبكات الصرف الصحي، مع البدء في "فرد السن" وتمهيد الطرق استعداداً للرصف النهائي.

3.    منطقة فاطمة الزهراء: أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية، وتغيير النوازل وغرف التفتيش المتهالكة، مع استمرار أعمال طلاء واجهات العمارات لتحسين الهوية البصرية للمنطقة.

4.    منطقة التصنيع: استمرار أعمال المرحلة الثانية التي تشمل تركيب الإنترلوك، دهان البلدورات، صب بلاعات الأمطار، وتجديد مواسير مياه الشرب والصرف الصحي.

5.    مساكن "أمل نهضة مصر": قرب الانتهاء من تطوير 13 عمارة سكنية (312 وحدة)، مع إنشاء مسطح أخضر متكامل ليكون متنفساً حضارياً للسكان.

6.    أبراج النور: وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال الرصف الجارية، بعد الانتهاء من حفر وتسوية المناسيب وتجديد أعمدة الإنارة وإنشاء بلاعات الأمطار.

7.    منطقة السلام الجديد: الانتهاء من تطوير المحور الممتد من شارع أسوان حتى شارعي غندر ورأفت جبر بطول 2.5 كم وعروض تتراوح بين 7 إلى 15 متراً.

ثانياً: جبهة إزالة الرتش وتطهير المحاور المرورية


تكثيف الجهود الميدانية لرفع كفاءة الشوارع وتحسين البيئة المحيطة من خلال:

• منطقة بروتكس (شارع عبد الرحمن شكري): استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ لإزالة كافة تراكمات الرتش والمخلفات والرمال، والدفع باللوادر وسيارات النقل لسرعة تطهير المنطقة بالكامل.

• تطهير المواقع: إزالة كافة نواتج ومخلفات الحفر فور الانتهاء من أعمال الجسات الفنية لضمان سيولة حركة السير والحفاظ على نظافة الشوارع.

ثالثاً: جبهة التحول الرقمي وتطوير الاتصالات


• شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optics):

متابعة ميدانية لأعمال الشركة المصرية للاتصالات لإحلال كابلات الفايبر بمنطقة الإسراء وكافة أنحاء الحي، لضمان جودة الخدمات الرقمية والارتقاء بالبنية التكنولوجية وفقاً لمنظومة "الحكومة الذكية".

واكدت محافظة بورسعيد أن حي الضواحي يمر بمرحلة انتقالية كبرى، حيث يتم العمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة ويوفر بيئة آمنة وكريمة لأهالينا بالضواحي.

