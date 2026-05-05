عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مع لجنة الاشراف والتنفيذ لأعمال الإصلاح والصيانة والعمرات الجسيمة للسيارات والمعدات المملوكة لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والعميد مصطفي يوسف

مدير إدارة المركبات والمعدات ،والأستاذة إيمان العزوني مدير الإدارة المالية، ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة( مهندسين ميكانيكا من الشركة القابضه لمياة الشرب والصرف

ومهندسين ميكانيكا من نقابة مهندسين بورسعيد )



محافظ بورسعيد يجتمع بلجنة المتابعة والإشراف على الصيانة والإصلاح للمعدات وسيارات المحافظة

وخلال الاجتماع، استعراض محافظ بورسعيد آليات أعمال تنفيذ بنود أعمال الإصلاح والصيانة والعمرات الجسيمة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحسين كفاءة التشغيل للمعدات والسيارات التابعة للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح والمتابعة المستمرة والدقيقة لكافة مراحل التنفيذ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل داخل الأجهزة التنفيذية.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية داخل اللجنة لضمان تنفيذ الأعمال وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المعدات ، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.