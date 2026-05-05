بورسعيد تواصل حراكها الشامل.. ضبطيات تموينية كبرى وتطوير للمنظومة الصحية والتعليمية

شهدت مديريات الخدمات والهيئات بمحافظة بورسعيد نشاطاً مكثفاً شمل إحكام الرقابة على المنشآت الصحية والأسواق، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، إلى جانب فعاليات ثقافية ورياضية ثرية تزامنت مع الاحتفالات العالمية بالعمال والتطعيمات.

هيئة الرعاية الصحية - رفع كفاءة الخدمات الفندقية والأمن وتوافر الأدوية بالمنشآت



عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اجتماعاً موسعاً لمديري الإدارات، شدد خلاله على الإحكام الكامل لمنظومة الأمن والخدمات الفندقية وتكثيف المرور الميداني اليومي. كما وجه بضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية باستمرار، ومتابعة كفاءة منظومة النظافة ومكافحة العدوى، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

مديرية التموين - سقوط "معمل لحوم مجهول" وضبط لحوم فاسدة قبل طرحها بالأسواق



في ضربة موجعة للغش التجاري، تمكنت مديرية التموين برئاسة الأستاذ محمد حلمي، من ضبط معمل لحوم مجهول الهوية بداخله 122 كجم من اللحوم المفرومة والدهون الفاسدة التي تنبعث منها روائح كريهة، كانت مُعدة لعمل "الحواوشي" وطرحها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مديرية التربية والتعليم - متابعة امتحانات شهر مايو بمدرسة "سعد زغلول" الإعدادية



تفقد الأستاذ محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين لمتابعة سير امتحانات شهر مايو لـ 713 طالباً. وأشاد وكيل الوزارة بجهود إدارة المدرسة في رفع كفاءة المبنى والملاعب، وتفقد قاعة الوسائط المخصصة لطلاب "الدمج" لدعم تكافؤ الفرص التعليمية.

مديرية الصحة - احتفالية بالأسبوع العالمي للتطعيمات لتعزيز وقاية الأطفال



نظمت الإدارة الوقائية بمديرية الصحة احتفالية بمكتب صحة أول بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيمات، تضمنت أنشطة توعوية وترفيهية للأطفال وأولياء الأمور للتأكيد على أهمية الالتزام بجداول اللقاحات الأساسية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية.

مديرية الزراعة - إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بجمعية "الإخلاص"



واصلت مديرية الزراعة بقيادة الدكتور حسني عطية التصدي للتعديات، حيث نفذت إدارة حماية الأراضي إزالة حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 100 متر مربع بجمعية الإخلاص بحي الجنوب، ضمن فعاليات الموجة (29) لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

مديرية الشباب والرياضة - تنظيم فعاليات "يوم المبدعين" لدعم المواهب الشابة



نظمت المديرية، برئاسة محمد عبد العزيز، ملتقى "يوم المبدعين" الذي جمع مواهب بورسعيد في الغناء، الشعر، الفنون الشعبية، والباليه. وتضمن اليوم محاضرات تثقيفية حول الاقتصاد، ودور الإعلام في صناعة الوعي، وأهمية التمسك بالحلم في مواجهة التحديات.

مديرية التضامن الاجتماعي - متابعة مستوى الرعاية بجمعية التثقيف الفكري لذوي الهمم



أجرى السيد علي مسلم، وكيل وزارة التضامن، زيارة ميدانية لجمعية التثقيف الفكري لمراجعة مستوى الرعاية الصحية والغذائية المقدمة لذوي الهمم، والتأكد من توافر كافة احتياجاتهم المعيشية تنفيذاً لخطط الرعاية الشاملة.

فرع ثقافة بورسعيد - برنامج حافل للاحتفال بعيد العمال بالمواقع الثقافية



أعلن فرع ثقافة بورسعيد عن أجندة فعاليات "عيد العمال" التي تشمل ورش حكي، محاضرات عن "أدب العمل في الإسلام" و"أهمية العامل في الاقتصاد المصري"، بالإضافة إلى عروض لفرقة الآلات الشعبية ومسرحيات للأطفال بعنوان "كلنا بنبني مصر" بمختلف بيوت وقصور الثقافة.

مديرية الطب البيطري - استمرار حملات نقل الكلاب الضالة بحي العرب إلى "الشلتر"



واصلت المديرية، بإشراف الدكتور طارق فرنسيس جاد، تنفيذ حملاتها المكثفة بنطاق حي العرب للتعامل الإنساني مع الكلاب الضالة ونقلها إلى أماكن الإيواء المخصصة، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.



واكدت محافظة بورسعيد على استمرار تكامل الجهود بين كافة المديريات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطن البورسعيدي.