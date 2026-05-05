محافظ بورسعيد: “المسلة” مزار حضاري وسياحي متكامل يعكس الهوية التاريخية والبصرية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماع اليوم،لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة “المسلة” بحي الشرق، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على الطابع التاريخي للمناطق الحيوية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق،الدكتور محمد فهمي مدير فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، والدكتور عمرو نادي، والدكتور عمرو بيومي، والمهندس كامل أبو الخير من الأكاديمية .

محافظ بورسعيد يبحث خطة تطوير ميدان وحديقة “المسلة” بحي الشرق

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التصور المقترح لتطوير الحديقة، والذي يستهدف تحويل “المسلة” إلى نقطة جذب حضارية وسياحية ذات طابع تاريخي مميز من خلال تنفيذ أعمال تطوير شاملة تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتحديث منظومة الإضاءة، وتطوير الممرات ومناطق الجلوس، مع مراعاة الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع وإبراز طابعه التراثي بما يسهم في تحسين الاستخدام العام للمكان وتعظيم الاستفادة منه.

و أكد محافظ بورسعيد على التنسيق الكامل والمستمر بين الجهة المنفذة لأعمال التطوير والجهة المصممة، بما يضمن تنفيذ التطوير وفقا للتصميم النهائي مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لضمان خروج المشروع بصورة حضارية متكاملة تعكس الهوية التاريخية والبصرية للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام الاجتماع على أهمية إخراج المشروع بصورة حضارية متكاملة تواكب ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية وتعزز من مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية متميزة.