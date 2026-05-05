بورسعيد تواصل ملحمة العمل الميداني.. متابعة حثيثة لتطوير "استاد النادي المصري" وحملات مكبرة لرفع الإشغالات

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم حراكاً ميدانياً واسعاً، ركز على متابعة الربط الكهربائي لمشروع استاد النادي المصري الجديد، وتكثيف حملات النظافة والكنس الآلي، مع مواصلة الضرب بيد من حديد على كافة أشكال التعديات والإشغالات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتسريع وتيرة المشروعات القومية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وإعادة الانضباط والوجه الحضاري لجميع الشوارع والميادين.

مدينة بورفؤاد - استجابة لشكاوى المواطنين وحملات مفاجئة بمساكن الحزب الوطني



ترأست الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت مساكن الحزب الوطني وشارع القدس الشريف، لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين. وشددت رئيسة المدينة على منع الانتظار الخاطئ للسيارات وتكثيف الرقابة اليومية لضمان عدم عودة المخالفات، مؤكدة أن الطريق العام حق أصيل للمواطنين.

حي الشرق - الكنس الآلي بشارع صلاح سالم ورفع جاهزية "سيارات الطوارئ"



• النظافة: تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، أعمال الكنس الآلي وتجريف الرمال بشارع صلاح سالم، باستخدام السيارات المكنسة لضمان بيئة نظيفة وصحية.

• الطوارئ: أشرف الحي على صيانة سيارات شفط مياه الأمطار وتنظيف تانكات المياه الخاصة بها بمقر الجراج، لضمان الجاهزية القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة.

حي العرب - متابعة ميدانية لمستوى الانضباط البيئي بمجمع "سوق العصر" (1 و2)



أجرت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، جولة تفقدية داخل مجمع سوق العصر (1 و2)، لمتابعة سير العمل ومستوى النظافة الفعلي. ووجهت رئيسة الحي فريق العمل الميداني بالحفاظ على المظهر الحضاري للسوق ورفع كفاءة النظافة بمحيطه بشكل دوري، بما يليق بالمواطنين المترددين على الأسواق.

حي المناخ - متابعة أعمال حفر توصيل الكهرباء لمشروع تطوير "استاد النادي المصري"



تابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، أعمال الحفر لتوصيل التيار الكهربائي لاستاد المصري الجديد بشارع عبد السلام عارف. وتأتي هذه المتابعة بالتزامن مع معدلات التنفيذ المرتفعة بالاستاد، حيث تم الانتهاء من فرد النجيل الصناعي وتركيب كراسي المدرجات، مع استمرار العمل في غرف الملابس والمرافق الداخلية لتحويله لصرح رياضي عالمي.

حي الزهور - "الإطاحة" بالإشغالات بشارعي المناخلي وعبد الحليم محمود



قاد أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لرفع كافة التعديات بشارعي المناخلي وعبد الحليم محمود. أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المخالفات وفتح الطريق أمام المارة، ووجه رئيس الحي نداءً لأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بحدود التراخيص، مؤكداً استمرار الحملات والضرب بيد من حديد على المخالفين.

حي الضواحي - الوالي يقود سلسلة حملات لإزالة الرتش بمنطقة "بروتكس"



واصل الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، تواجده الميداني بمنطقة بروتكس بشارع عبد الرحمن شكري، للإشراف على رفع تراكمات الرتش والمخلفات بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ. وأكد الوالي أن العمل مستمر بجميع المناطق دون استثناء تنفيذاً لتكليفات المحافظ، لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين واستعادة المظهر الجمالي.



واكدت محافظة بورسعيد أن التكامل بين متابعة المشروعات الكبرى والعمل الخدمي اليومي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في كافة ربوع المحافظة.