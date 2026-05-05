محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالشوارع وفرض الانضباط

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري

متابعة ميدانية مستمرة من رؤساء الأحياء ونوابهم لضبط الشارع

وأكد محافظ بورسعيد، أن ملف إزالة الإشغالات يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي، لما له من تأثير مباشر على تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ونوابهم بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة اللحظية لحملات الإزالة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود لضمان استدامة الانضباط في الشارع.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، مع تكثيف المرور اليومي على الشوارع الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية الفعالة هي السبيل الوحيد لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع