محافظ بورسعيد : التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة لتعزيز جودة الحياة | صور

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة بمختلف الأحياء، في إطار تحسين البيئة وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

محافظ بورسعيد: التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة لتعزيز جودة الحياة

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ اللاندسكيب، وزراعة الأشجار المتنوعة، وتطوير الممرات الداخلية، إلى جانب تحديث منظومة الإضاءة، بما يحقق بيئة آمنة وجاذبة للأسر.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على هذه المساحات من خلال أعمال الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة، لضمان استدامتها والاستفادة منها على المدى الطويل.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البعد البيئي داخل المحافظة.