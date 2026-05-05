بورسعيد تواصل الضرب بيد من حديد .. إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حس الجنوب و الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة، أعمالها ضمن "الموجة 29" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق حي الجنوب.

ازالة تعديات بجمعية "نور الإسلام" ضمن الموجة 29

نجحت إدارة حماية الأراضي بالمديرية، بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي بضواحي بورسعيد والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل الحسينية، وبدعم من قوات الأمن ومعدات حي الجنوب، في تنفيذ القرارات التالية:

• إزالة (5) حالات تعدٍ بالبناء المخالف بجمعية "نور الإسلام" الواقعة بقرية الرضوان - جنوب بورسعيد (منطقة شباب الخريجين).

• المساحة الإجمالية: بلغت الإزالات (700 متر مربع) من المباني المخالفة التي تمت إزالتها كلياً حتى سطح الأرض.⁠

و أكدت الأجهزة المعنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشددة على استمرار المتابعة الدورية لمنع أي محاولات جديدة للبناء العشوائي، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في الثروة .

وتؤكد محافظة بورسعيد أن العمل مستمر حتى تطهير كافة الأراضي الزراعية من التعديات، مع الالتزام التام بتنفيذ خطة الدولة لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون.