الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تفرض الانضباط الميداني وتحكم قبضتها على الشارع

بورسعيد تفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي
بورسعيد تفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد نشاطًا تنفيذيًا مكثفاً، ركز على استعدادات الموسم الصيفي وتطوير الشواطئ، بالتوازي مع حملات تطهير خطوط الصرف الصحي وإزالة التعديات الصارمة لضمان سيادة القانون بالشارع البورسعيدي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتحسين الصورة البصرية للمحافظة، والضرب بيد من حديد على كافة أشكال الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين

 مدينة بورفؤاد - استعدادات الموسم الصيفي وتطوير الشاطئ


تفقدت سمر الموافي مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة شاطئ المدينة بطول 1200 متر، والذي يشمل تنفيذ تصميم موحد للكافتيريات والشماسي وتجهيز ساحات انتظار للسيارات. وأكدت رئيسة المدينة أن الشاطئ سيشهد تحولاً جذرياً ليقدم خدمة متميزة تليق بأهالي بورسعيد وزوارها، مع استمرار العمل في رفع كفاءة دورات المياه وتكثيف المناطق الشجرية ليكون الشاطئ واجهة مشرفة للمحافظة.

 حي الشرق - صيانة المرافق وفرض الانضباط الميداني

• البنية التحتية: تابع الدكتور إسلام بهنساوي أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بشوارع عكا، والشهيد عطعوط، ومصطفى كامل باستخدام "السيارة المدمج"، وذلك في إطار التأسيس لأعمال التطوير الحضاري القادمة بتلك الشوارع.

• الحملات الرقابية: قيادة حملة مكبرة بامتداد شارع الجمهورية والنهضة والمنطقة أمام المعدية، أسفرت عن مصادرة استاندات مخالفة وفاترينات وعربات يد، مع تشديد رئيس الحي على ضرورة التزام المحال بالمساحات القانونية وعدم التعدي على الرصيف.

 حي العرب - حملة مكبرة بـ “سوق العصر”


بقيادة الأستاذ عبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، انطلقت حملة إشغالات موسعة داخل محيط "سوق العصر". استهدفت الحملة رفع كافة التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، وإلزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم، وذلك لضمان سيولة الحركة وتوفير بيئة تسوق حضارية وآمنة للمواطنين.


 حي المناخ - ملاحقة الإشغالات بشارع “الحديدي”


كثفت شيماء العزبي الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بشارع عبد الهادي الحديدي، حيث تم التحفظ على استاندات حديدية ومخالفات تعيق السيولة المرورية. وأكدت رئيسة الحي أن "يد القانون فوق الجميع" ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للحي.

حي الزهور - إزالة العوائق بشارع سعد زغلول


ترأس أحمد زغلف حملة مكثفة أسفرت عن إزالة كشك متحرك بشارع سعد زغلول كان يعترض مسار أعمال تطوير وتجميل المسطحات الخضراء.

 وشدد رئيس الحي على أن أي إشغال يعيق مشروعات التنمية والتطوير سيتم التعامل معه فوراً لضمان سرعة إنجاز خطط التجميل الجارية.

 حي الضواحي - مكافحة التلوث السمعي وإزعاج المواطنين


بمتابعة فوزي الوالي، واصلت إدارة الإشغالات حملاتها لمصادرة مكبرات الصوت "المايكات" من الباعة الجائلين، خاصة بمنطقة فاطمة الزهراء، استجابة لشكاوى المواطنين من الضوضاء. وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات تهدف إلى حماية كبار السن والمرضى من الإزعاج وتحقيق الانضباط السمعي والبيئي بكافة مناطق الضواحي.
 


 

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار الدولة على استعادة الوجه الحضاري للمدينة الباسلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين على حد سواء.

