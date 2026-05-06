إيد واحدة ضد السعار.. محافظ بورسعيد: تكثيف الحملات اليومية لجمع الكلاب وإيداعها بالشلاتر

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة تفقدية داخل شلتر إيواء الكلاب الحرة في منطقة جنوب بورسعيد؛ لمتابعة انتظام العمل ومستوى الرعاية المقدمة للحيوانات داخله.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري.

محافظ بورسعيد يؤكد على توفير الرعاية البيطرية الكاملة والغذاء المناسب داخل الشلتر

وخلال جولته، اطلع المحافظ على آليات استقبال الكلاب الحرة داخل الشلتر، وطرق التعامل معها وفقًا للاشتراطات البيطرية والإنسانية، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والتغذية المناسبة، والحفاظ على النظافة العامة داخل الموقع

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تتبنى نهجًا حضاريًا في التعامل مع الكلاب الحرة، يراعي البعد الإنساني، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار تطوير منظومة الإيواء والرعاية البيطرية داخل الشلاتر.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية بكل أحياء المحافظة، لجمع الكلاب الحرة من الشوارع بشكل آمن ومنظم، وإيداعها داخل الشلاتر المخصصة.

ووجه المحافظ بمتابعة دورية لمستوى الأداء داخل الشلتر، والتأكد من تطبيق كل المعايير البيطرية، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة وآمنة.