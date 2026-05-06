محافظ بورسعيد يصدق على تزويد محطة تسمين الماشية بـ 500 رأس ماشية لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع تربية الماشية ومجزر بورسعيد لمتابعة انتظام العمل
محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة تفقدية موسعة بمنطقة جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمشروع تربية الماشية ومجزر بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المشروعات الخدمية وتحقيق التوازن في الأسواق.
 

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على توفير اللحوم الحمراء بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري، و عدد من قيادات الطب البيطري بالمحافظة

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع تربية الماشية، حيث اطلع على حجم الماشية المتوافرة وآليات العمل داخل الحظائر، مؤكدًا أن المشروع يُعد من المشروعات الخدمية الهامة التي تستهدف توفير اللحوم الطازجة من خلال منافذ البيع التابعة له، فضلًا عن توفير الأضاحي خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، صدق محافظ بورسعيد على تزويد المشروع بعدد 500 رأس ماشية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد المحافظ مجزر بورسعيد، حيث تابع مراحل العمل بدءًا من استقبال الماشية وحتى الذبح والكشف البيطري، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والاشتراطات البيطرية، وتطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة اللحوم المطروحة بالأسواق.

ووجه المحافظ باستمرار تطوير ورفع كفاءة مستوى الأداء داخل المجزر، ودعمه بالمعدات الحديثة، مع تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة، بما يحقق الانضباط الكامل ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار خطة شاملة تضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال المواسم والأعياد

