محافظ بورسعيد يبحث الاستغلال الأمثل للمناطق الفضاء بنطاق حي المناخ لإقامة مشروعات تنموية وخدمية وسكنية|صور

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اجتماعًا، لبحث سبل الاستغلال الأمثل للمناطق والأراضي الفضاء الواقعة في نطاق حي المناخ، بما يسهم في إقامة مشروعات تنموية وخدمية وسكنية تعود بالنفع على أبناء المحافظة

يأتي ذلك تزامنٱ مع خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والمهندس أحمد عبد الله نصر رئيس مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين بشركة المقاولين العرب والعضو المنتدب، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار فني لصندوق إسكان العاملين بشركة المقاولين العرب، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والإدارات المختصة

محافظ بورسعيد يبحث سبل الاستغلال الأمثل للمناطق الفضاء بنطاق حي المناخ لإقامة مشروعات تنموية وخدمية وسكنية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مخططًا تفصيليًا لمقترحات استغلال تلك المناطق، والتي تضمنت تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وسكنية، تراعي البعد الحضاري وتلبي احتياجات المواطنين، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية التكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق رؤية تخطيطية واضحة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي الفضاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير التخطيطية والهندسية الحديثة

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ المقترحات،

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة مستمرة في تبني خطط تنموية طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والإمكانات المتاحة