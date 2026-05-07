ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا

استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY التابعة للخط الملاحي Crystal Cruises (A&K)، والتي ترفع علم جزر البهاما، والقادمة من ميناء السخنة

وتحمل السفينة على متنها 752 سائحًا، على أن تغادر ميناء غرب بورسعيد مساء الجمعة لاستكمال رحلتها البحرية ضمن مسارها السياحي المتجه إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن رحلات السياحة البحرية العالمية.

وفي إطار جهود الهيئة لدعم وتنشيط حركة السياحة واستقطاب المزيد من السفن السياحية إلى موانئها.

قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة

وتُعد السفينة CRYSTAL SERENITY من السفن السياحية العالمية الفاخرة، كما تستضيف على متنها فعاليات “قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لعام 2026” في مصر، والتي تُعقد تحت عنوان: “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”، بما يعكس أهمية مصر كمقصد رئيسي للسياحة العالمية ومركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وقد تم استقبال السفينة، التي يبلغ طولها 250 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وبغاطس 7.6 متر، بما يؤكد جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية متوسطة وكبيرة الحجم وفقًا لأعلى المعايير التشغيلية العالمية، وتضمن البرنامج السياحي نزول 50 سائحًا من جنسيات مختلفة، وسط منظومة تشغيل متطورة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمات لوجستية وسياحية متميزة، بما يوفر تجربة آمنة وجاذبة للسائحين.

وكانت قد بدأت السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY رحلتها داخل موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ميناء السخنة يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، قبل وصولها إلى ميناء غرب بورسعيد، الذي يعزز موقعه الاستراتيجي على المدخل الشمالي لقناة السويس من مكانته كمحطة رئيسية ضمن مسارات الرحلات السياحية العالمية، فضلًا عن تكامله مع موانئ الهيئة الأخرى، بما يدعم مكانة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي وسياحي متكامل.