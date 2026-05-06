محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات بأرض موقف مصر القديم بحي الضواحي.. شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم،مستجدات اعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الإسراء بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي.

أبو ليمون يشدد علي الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال الرصف وصيانة رفع كفاءة الأرصفة وغرف التفتيش إلى جانب تطوير منظومة الإنارة من خلال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات حديثة، ومد خطوط شبكة الاتصالات، ورفع كفاءتها بما يواكب أعمال التطوير الجارية ويضمن تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

كما تتضمن الأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، والتي تشمل استبدال الشبكات المتهالكة وصيانة النوازل ورفع كفاءة خطوط الصرف بما يساهم في القضاء على مشكلات الصرف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.فضلا عن زراعة مسطحات خضراء لتحسين المظهر الحضاري والبيئة العامة بالمنطقة.

كما تشمل أعمال التطوير بالمنطقة إنشاء بردورات جديدة وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار وأعمال الحفر والتأسيس لطبقات الرصف تمهيدا لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية.

وشدد محافظ بورسعيد علي الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وخلال جولته بمنطقة الاسراء محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من اعمال رفع المخلفات بأرض "موقف مصر القديم" بحي الضواحي، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ علي شركة النظافة برفع مستوى النظافة بالمنطقة بما يتماشى مع خطط التطوير الشامل التي تشهدها المحافظة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمنطقة