محافظ بورسعيد: التوسع في لقاءات خدمة المواطنين والمساعدات الإنسانية لتخفيف الأعباء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، التوسع في تنظيم لقاءات خدمة المواطنين وزيادة جهود تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية، في إطار حرص المحافظة على دعم الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن لقاءات خدمة المواطنين تمثل حلقة وصل مباشرة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن، وتسهم في سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المواطن البسيط وتقديم الدعم اللازم له، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو التدخلات الاجتماعية أو تسهيل الحصول على الخدمات، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على أهمية التعامل الإنساني مع الحالات المختلفة، ودراسة كل حالة بصورة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعزيز جهود الدعم المجتمعي.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجهات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي.