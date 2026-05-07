بورسعيد | تشغيل خط ازدواج المياه العكرة بطول 47 كيلومترا وقطر 1500مم

شهدت محافظة بورسعيد بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الناقل «ازدواج خط المياه العكرة»، في خطوة مهمة تستهدف تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب بالمحافظة، والقضاء على مشكلات ضعف الضغوط وانقطاع المياه وعدم وصولها بعدد من المناطق، بما يحقق استقرارًا كاملًا لمنظومة المياه ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

ويمتد الخط بطول 47 كيلومترًا وبقطر 1500 مم، حيث يبدأ مساره من رافع المياه العكرة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وصولًا إلى خزان الرسوة بمحافظة بورسعيد، بما يضمن توفير مصدر مياه دائم ومستقر لمحطة تنقية مياه الرسوة وزيادة كميات المياه التي يتم ضخها للمحافظة.

يربط بين رافع القنطرة غرب وخزان الرسوة لتأمين مصدر مياه مستقر ودائم

ويأتي المشروع في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة قطاع مياه الشرب بالمحافظات.

ومن المنتظر أن يسهم الخط في القضاء على أي نقص بالمياه خلال فترات الذروة، وتحسين ضغوط المياه بمختلف الأحياء، فضلًا عن دعم المشروعات التنموية والتوسعات العمرانية المستقبلية والمشروعات الصناعية والخدمية.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أجرى جولة تفقدية بمحطة مياه الرسوة لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد الخاصة بالخطوط الناقلة، إلى جانب متابعة أعمال إعادة تأهيل الخزان الاستراتيجي لمياه الشرب بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية لتطوير منظومة مياه الشرب وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الجارية بالخطوط الناقلة، إلى جانب معدلات العمل في تأهيل الخزان الاستراتيجي الذي تصل طاقته التخزينية إلى 50 ألف متر مكعب، بما يساهم في تعزيز الإمدادات المائية وتحقيق استقرار كامل لمنظومة المياه بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الدولة تولي قطاع مياه الشرب اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم استقرار ضخ المياه والقضاء على أي معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات تطوير محطة الرسوة والخزان الاستراتيجي وخط المياه الناقل تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزز من قدرة المحافظة على مواجهة الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية، بما يضمن وصول المياه بصورة منتظمة وآمنة لكافة المناطق.