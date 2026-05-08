محافظ بورسعيد يوجه بجاهزية كافة المجازر في القابوطي الجديد

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر المحافظة الواقعة بمنطقة "القابوطي الجديد" بنطاق حي الجنوب، مؤكداً على جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين وتقديم أرقى الخدمات البيطرية لضمان سلامة الأضاحي.

توجيهات المحافظ وجاهزية المجازر:



جاءت هذه التوجيهات عقب تفقد المحافظ للمجزر الآلي بمنطقة القابوطي الجديد، حيث وجه بالآتي:

• كفاءة التشغيل: التأكد من انتظام العمل بكافة عنابر الذبح ودعمها بالأطقم الطبية والعمالة اللازمة لاستيعاب ضغط العمل خلال أيام العيد.

• الرقابة الصحية:

تشديد الرقابة البيطرية على كافة مراحل الذبح والكشف الدقيق على الماشية لضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

• النظافة العامة: الالتزام بأعلى معايير النظافة والتخلص الآمن من المخلفات داخل المجازر للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمنطقة.

تأمين احتياجات السوق:



وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن جولته الأخيرة شملت أيضاً الاطمئنان على توافر رؤوس الماشية بمحطة التسمين، بما يضمن توافر اللحوم الحمراء والأضاحي بأسعار مناسبة وجودة عالية تلبي احتياجات الأسر البورسعيدية خلال أيام العيد.

