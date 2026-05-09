محافظ بورسعيد يشدد على تطبيق القانون .. إزالة 4 حالات متغيرات مكانية

واصلت الأجهزة التنفيذية في بورسعيد حملاتها المكثفة لإزالة المتغيرات المكانية والتعديات المخالفة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الحالية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية، عن إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بنطاق جمعيات “الكاب والقناة والزهور”، بإجمالي مساحة بلغت 1050 مترًا، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة مناطق المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات أو محاولات للبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وفرض سيادة القانون.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي متغيرات مكانية أو مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.