محافظات

بورسعيد | حملات مكبرة لاستعادة المظهر الحضاري وتطوير شامل للمرافق الخدمية بجميع الأحياء

محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد 
حملات ميدانية شاملة، تركزت على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتطوير المناطق السكنية القديمة، بالتوازي مع حملات مكبرة لفرض الانضباط وإزالة التعديات وتجميل الواجهات الساحلية لضمان سيادة القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتحسين الصورة البصرية للمحافظة، والضرب بيد من حديد على كافة أشكال الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين

مدينة بورفؤاد - استجابة فورية وحملات مفاجئة:
 

ترأست الأستاذة سمر الموافي حملة مكبرة ومفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق، استجابةً لشكاوى المواطنين بمساكن الحزب الوطني وشارعي 15 سبتمبر والشعراوي. وشددت رئيسة المدينة على التواجد الميداني المستمر لمنع عودة الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لضمان السيولة المرورية المرجوة.

 حي الشرق - إزالة الإشغالات بمحيط "حديقة فريال":


بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة استهدفت محيط حديقة فريال التاريخية، وشوارع الجمهورية ودجلة والنهضة. 

أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الإشغالات والمخالفات التي كانت تعوق حركة السير على الأرصفة، تأكيداً على الحفاظ على المظهر الحضاري الراقي لمناطق الحي.

 حي العرب - تجميل الشاطئ ورفع كفاءة النظافة:


أطلق حي العرب حملة موسعة استهدفت شاطئ البحر بنطاق الحي، حيث جرى رفع كافة المخلفات والشوائب من الرمال وتسويتها وتمهيدها باستخدام المعدات الثقيلة، لظهور الشاطئ بمظهر سياحي لائق.

وبالتوازي، كثفت فرق النظافة جولات العمل بالشوارع المحيطة لرفع مستوى النظافة والجمال بكافة القطاعات.

 حي المناخ - تطوير شامل لـ "المنطقة الثالثة" السكنية:


تابعت المحاسبة شيماء العزبي معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمساكن "المنطقة الثالثة" (أقدم المناطق السكنية بالحي). وتشمل الأعمال ترميم واجهات العمارات وصيانة المرافق، ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق السكنية القديمة وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية آمنة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

 حي الزهور - غلق وتشميع المحال المخالفة:


تابع الأستاذ أحمد زغلف حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال والوحدات السكنية التي تعمل بدون ترخيص أو بتغيير نشاطها. أسفرت الحملة عن تشميع محال تجارية وتعليق إنذارات لآخرين، مع تشديد رئيس الحي على عدم السماح بعودة الأنشطة المخالفة إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية اللازمة.

 حي الضواحي - رفع كفاءة منطقة "مساكن المطحن":


بقيادة الأستاذ فوزي الوالي وبالتنسيق مع السكرتير العام المساعد، شهدت منطقة مساكن المطحن تحركاً ميدانياً موسعاً لرفع أطنان من القمامة والمخلفات. كما شملت الحملة تطهير خطوط الصرف الصحي وتسليك الأبيار لرفع كفاءة البنية التحتية، استجابة فورية لتوجيهات المحافظ لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

 حي الجنوب - تكثيف أعمال الكنس والتجريد بالحي الإماراتي:
 

أشرف المهندس وليد الدعدع على أعمال شركة النظافة بالحي الإماراتي، والتي تضمنت كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع الأتربة المتراكمة بجوار الأرصفة. كما تم متابعة انتظام منظومة الجمع المنزلي لضمان الحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق السكنية الجديدة بالجنوب.

 حي غرب - نظافة منفذ بورسعيد الجمركي والمطار:


تابع الأستاذ باسم عمر استمرار أعمال شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة المدخل الغربي للمحافظة، حيث تم غسل منفذ بورسعيد الجمركي بالمياه وتطهير الأرصفة وتجريف الرمال بمحيط المطار ونادي الأبطال، لضمان تقديم انطباع إيجابي وحضاري لزوار المدينة الباسلة.

 

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار الدولة على استعادة الوجه الحضاري للمدينة الباسلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين على حد سواء.

