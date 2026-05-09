في جولته الميدانية بالضواحي .. محافظ بورسعيد يوجه ببدء تطوير مساكن المطحن .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الضواحي، مساكن المطحن" بمنطقة السيد متولي، لمتابعة مستوى النظافة العامة والوقوف على احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة.

رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة أمل طومان مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.

وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية بمساكن المطحن بمنطقة السيد متولي، والتي تشمل تطوير الواجهات الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ونوازل العمارات، إلى جانب تطوير أعمال الإنارة العامة وأعمال الرصف وتحسين كفاءة الشوارع المحيطة بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لأهالي المنطقة.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة عدد من شوارع الحي

كما شدد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاهتمام بالمظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة على مدار اليوم، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون علي استمرار أن تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة بمختلف المناطق بالأحياء مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الجودة لخدمة المواطنين.