محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة" عمر بن الخطاب "بحي الزهور.. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،اليوم،مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "عمر بن الخطاب "بحي الزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

بتكلفة 270 مليون جنيه لتطوير 168 عمارة تضم 3984 وحدة سكنية

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة مستعرضًا الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه ويشمل تطوير ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لنحو 16 ألف مواطن.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة سكنية آمنة وحضارية للمواطنين حيث يتضمن تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، وتحسين واجهات العمارات السكنية، إلى جانب تطوير شبكات الصرف وتنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وتحسين منظومة الإضاءة بالمنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالخطة الزمنية المحددة مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكد علي المتابعة المستمرة لكافة مراحل المشروع حتى الانتهاء منه بالشكل الحضاري اللائق بأبناء بورسعيد.