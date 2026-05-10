أعلن محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، انطلاق برنامج القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن القوافل انطلقت من مدرستي بورسعيد الإعدادية بنين، ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين، في مادة اللغة العربية، على أن تستمر القوافل حتى يوم الخميس المقبل وفقًا للجدول المعلن.

انطلاق قوافل بورسعيد التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

وأكد محمود بدوي أن القوافل التعليمية تمثل أحد المحاور الهامة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لدعم طلاب الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، وتقديم مراجعات نهائية متميزة تساهم في ترسيخ المفاهيم الأساسية وتدريبهم على نماذج الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن تنظيم القوافل التعليمية يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وإتاحة خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة قبل انطلاق الامتحانات.

وأضاف محمود بدوي أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد سخّرت كافة إمكاناتها لإنجاح تلك القوافل، من خلال الاستعانة بنخبة متميزة من أفضل الموجهين في مختلف المواد الدراسية، ممن يمتلكون الخبرات التربوية والكفاءة العلمية، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي ثري ومبسط يلبي احتياجات الطلاب.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكدًا استمرار تنفيذ القوافل التعليمية وفق الخطة الزمنية المحددة، ومتابعتها ميدانيًا لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب، داعيًا أبناءه الطلاب إلى الاستفادة القصوى من تلك القوافل، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.