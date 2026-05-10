محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات آخر العام لمراحل النقل

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماع موسع، اليوم ، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025 – 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

أكثر من 154 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام ببورسعيد

وخلال الاجتماع، استعرض مدير مديرية التربية والتعليم جاهزية مدارس بورسعيد لاستقبال امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمختلف المراحل التعليمية مؤكدا علي الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية، وتشكيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات بشكل يومي إلى جانب الانتهاء من أعمال فرش اللجان وطباعة الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي يبلغ 154461 طالبًا وطالبة، داخل 372 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الإعدادية “صفوف النقل” 38401 طالب وطالبة، وطلاب المرحلة الثانوية “صفوف النقل” 31674 طالبًا وطالبة، وطلاب التعليم الفني 17519 طالبًا وطالبة، إلى جانب 7388 طالبًا وطالبة بصفوف النقل بالتعليم الفني، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 14479 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات من خلال 65 لجنة امتحانية.

وشدد المحافظ على منع تسريب الامتحانات بشكل كامل مؤكدا علي عدم التهاون في هذا الملف مع التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات ومتابعة اللجان من خلال كاميرات المراقبة لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على اللجان للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية ومنع كافة صور الغش، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بمحيط المدارس واللجان خاصة خلال أوقات الذروة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والتعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الجهات المشاركة في أعمال الاستعداد للامتحانات مؤكد حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.