الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إحباط محاولة تهريب نصف طن دقيق مدعم قبل خروجه من بورسعيد

بورسعيد تُحكم قبضتها على المنافذ
محمد الغزاوى

 تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد في ضربة أمنية وتموينية ناجحة من إحكام سيطرتها على منافذ المحافظة، حيث نجحت في إحباط محاولة كبرى لتهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم بطريق الجنوب، وذلك قبل تهريبها وبيعها خارج نطاق المحافظة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة ميدانية من قيادات مديرية التموين لضرب أباطرة السوق السوداء ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.

 تمت الحملة تحت إشراف  محمد حلمي جاد الرب مدير عام المديرية، وبقيادة ميدانية لكل من: أحمد العربي: مدير الرقابة المركزيةو العربي النطار: مدير إدارة تموين جنوب بورسعيد بالإضافة الى ياسر جمعة: رئيس الرقابة بالجنوب.

نجح الفريق الميداني في رصد واعتراض سيارة نصف نقل بطريق الجنوب، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود نصف طن دقيق بلدي مدعم: مخصص حصرياً للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم.

• الاستيلاء على الدعم: 

السيارة كانت مجهزة لتهريب الدقيق خارج بورسعيد لبيعه في السوق السوداء، في محاولة للاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للمواطن البورسعيدي.

و أكدت المديرية أن أي اعتداء على منظومة الدعم سيواجه بكل حسم، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية:
 

• التحفظ الفوري:

 تم التحفظ على السيارة وحمولة الدقيق بالكامل.

• الملاحقة القانونية

 تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فوراً لاستكمال التحقيقات مع المتورطين.
 


 شددت محافظة بورسعيد على أن جميع المنافذ والطرق الحيوية مؤمنة تماماً وتحت الرقابة المشددة على مدار الساعة، ولن يتم السماح بإهدار أو تهريب أي سلع مدعمة مخصصة لأهالي المدينة الباسلة.

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود البجيرمي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وصاحب الصوت الحزين

لتقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج.. البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة بالمطارات والمواني لخدمة ضيوف الرحمن

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

