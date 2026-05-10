طفرة تنموية.. محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقتي الأمل والحديدي والنادي بحي العرب، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة داخل مختلف أحياء بورسعيد.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التنمية الحضرية بمحافظة بورسعيد، والجهات التنفيذية، حيث تفقد المحافظ بدء الأعمال الجارية على أرض الواقع

تطوير 17 عمارة بمنطقة الأمل و12 عمارة بمساكن الحديدي والنادي بالعرب بإجمالي 29عمارة سكنية

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية المحافظة لتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف الأحياء لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل تطوير ورفع كفاءة 17 عمارة بمنطقة الأمل، إلى جانب تطوير 12 عمارة بمساكن الحديدي والنادي بحي العرب، حيث تتضمن الأعمال تغيير نوازل الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، وتحسين شبكة الإنارة العامة، وطلاء واجهات العمارات، فضلًا عن أعمال الرصف والتجميل ورفع كفاءة البيئة المحيطة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإنشاء حديقة بالمنطقة وزيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير، بما يسهم في توفير متنفس حضاري للمواطنين وتحسين الشكل الجمالي العام للمنطقة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها داخل المحافظة، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي المنطقة