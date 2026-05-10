استعدادًا لقرب افتتاحه.. محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في أعمال إنشاء كوبري النصر العائم الجديد | شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بكوبري النصر العائم الجديد، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد وكوبري النصر العائم القديم، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح كوبري النصر العائم الجديد وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط، والمهندس حسن بسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية

المحافظ يوجه بتكثيف الأعمال والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة افتتاح وتشغيل الكوبري الجديد

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، مؤكدًا أن المشروع يمثل محورًا مروريًا هامًا يسهم في تقليل التكدسات وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس

كما وجه بتكثيف الأعمال واتخاذ كافة التنسيقات التي تضمن سرعة الانتهاء من الكوبري الجديد في أقرب وقت استعدادًا لافتتاحه.

ويجرى تنفيذ كوبري النصر العائم الجديد بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد والهيئة، بما يدعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حركة التنقل بالمحافظة

كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحصورة بين الكوبري القديم والكوبري الجديد، والطريق الرابط بينهما، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة، موجهًا بسرعة إزالة أكوام الرتش والمخلفات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بزيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بنطاق المنطقة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي، إلى جانب رفع كفاءة أعمال الإنارة والتنسيق الحضاري بالموقع.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية (إدارة المرور، وهيئة قناة السويس، وإدارة التخطيط العمراني، وجهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد) لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وافتتاح وتشغيل الكوبري في أقرب وقت، دون التأثير على الحركة المرورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية ويحقق انسيابية الحركة داخل محافظة بورسعيد