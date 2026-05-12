استعدادا لمباراة الأهلي.. المصري يستأنف تدريباته فى بورسعيد

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

بعد يوم راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته ببورسعيد استعدادًا للأهلي.

كان الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي.



كان فريق المصري قد خاض على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر مباراته الودية والتي جمعته بنظيره فريق القناطر الخيرية - أحد أندية الدرجة الأولى بمجموعة القاهرة - وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ، وسجل أهداف النسور في المباراة أحمد علي عامر الذي نجح في تحقيق لقب الهاتريك بإحرازه لثلاثة أهداف فيما أضاف ميدو جابر الهدف الرابع.