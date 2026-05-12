شهد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية للمديرية، والذي أقيم على مسرح المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد، والأستاذ على الألفي نقيب معلمي بورسعيد والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والأستاذ أيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام وقيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها ورؤساء مجالس الأمناء والموجهين العموم ومديري المدارس.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد أوبريت "معتدل مارش" في ختام الأنشطة التربوية

وأكد وكيل الوزارة أن حفل ختام الأنشطة التربوية لتعليم بورسعيد جاء ليجسد أهم محاور العملية التعليمية، حيث تعكس الأنشطة الطلابية دورًا محوريًا في بناء الشخصية وصقل المواهب، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه خلال الحفل يعد نموذجًا متقدمًا لتكامل الرسالة التعليمية والتربوية داخل مدارس بورسعيد.

وأوضح أن أوبريت "معتدل مارش" يتناول قضايا واقعية تمس الطلاب داخل المجتمع المدرسي، في مقدمتها ظاهرة التنمر، والتأثيرات السلبية لبعض السلوكيات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يعكس وعي الطلاب وقدرتهم على التعبير عن قضاياهم بأسلوب فني راقٍ ومؤثر.

وأشار مدير تعليم بورسعيد إلى أن العمل المسرحي جاء بمشاركة 27 طالبًا وطالبة من المواهب المسرحية، و25 طالبًا وطالبة من المواهب الفنية والغنائية، ومن تأليف وإخراج الأستاذة تسنيم المحمدي موجه التربية المسرحية، وتحت إشراف إدارة الأنشطة التربوية بقيادة الأستاذة نصرة فؤاد.

وأضاف سيادته أن ما احتضنته خشبة المسرح يمثل خير ختام للأنشطة التربوية بالعام الدراسي 2025 - 2026، ويؤكد على الأهمية الكبيرة للأنشطة التربوية في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار تعليم بورسعيد في دعم ورعاية الموهوبين بمختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه الطلاب وأدائهم المتميز، موجهًا الشكر والتقدير للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لاستضافة هذا العمل الفني، ولجميع القائمين عليه، حتى خرجه بصورة مشرفة تعكس مكانة تعليم بورسعيد وريادته.