تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
22 مليار دولار في يوم.. زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم

شيماء عبد المنعم

في 29 يناير 2026، شهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، زيادة هائلة تجاوزت 22 مليار دولار في يوم واحد، وفقا لبيانات "فوربس". 

وبهذا الارتفاع، وصلت ثروته الإجمالية إلى 251.7 مليار دولار، متجاوزا بذلك مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، ليصبح زوكربيرج رابع أغنى شخص في العالم.

وجاء هذا التغير في الترتيب نتيجة ارتفاع حاد في سعر سهم ميتا بنسبة 10.2%، ليغلق عند 737.52 دولارا، بعد إعلان الشركة عن تقرير أرباحها للربع الرابع، والذي أظهر أداء أفضل بكثير من توقعات المحللين الماليين.

نمو مالي وتركيز على الذكاء الاصطناعي


أعلنت شركة ميتا عن إيرادات ربع سنوية بلغت 59.8 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، بينما بلغ العائد لكل سهم 8.88 دولارا، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 8.21 دولارا. 

وقد تحقق هذا النمو من خلال زيادة عدد الإعلانات بنسبة 22% على منصات الشركة، إلى جانب رفع متوسط تكلفة الإعلان بنسبة 4%.

مارك زوكربيرج

وأوضحت الشركة خطط إنفاقها لعام 2026، متوقعة صرف ما بين 115 إلى 135 مليار دولار، معظمها لدعم العمليات والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية. 

وخلال مكالمة مالية، صرح زوكربيرج بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة أصبحت الآن في مرحلة تساعد على نمو الأعمال.

تغييرات في ترتيب أثرى الأشخاص عالميا

جاء صعود زوكربيرج في الوقت الذي شهد فيه بعض قادة التكنولوجيا الآخرين تراجعا في ترتيبهم، فقد هبط سهم مايكروسوفت بنسبة 11.7% بعد إعلان الشركة عن تباطؤ نمو أعمالها السحابية، مما أدى إلى تراجع الرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر إلى المرتبة 14 بين أغنى الأشخاص في العالم.

وحسب أحدث بيانات فوربس، الترتيب الحالي لأغنى خمسة أشخاص عالميا هو:

- إيلون ماسك: 766.1 مليار دولار

- لاري بيدج: 275.0 مليار دولار

- سيرجي برين: 253.7 مليار دولار

- مارك زوكربيرج: 251.7 مليار دولار

- جيف بيزوس: 249.7 مليار دولار

ويظل إيلون ماسك الأغنى بفارق كبير، رغم انخفاض سهم تسلا بنسبة 3.2%، فيما تقدم مؤسسا جوجل، لاري بيدج وسيرجي برين، إلى المركزين الثاني والثالث بعد ارتفاع سهم ألفابت بنسبة 6%، بدعم من الإطلاق الناجح لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3.

ويقترب زوكربيرج الآن بأقل من ملياري دولار من تجاوز سيرجي برين والوصول إلى المركز الثالث، ومن المتوقع أن يشهد ترتيب الأثرياء تغيرات جديدة إذا استمر أداء سهم ميتا القوي.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

التعدى على الأراضى الزراعية

إزالة أكثر من 1000 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

انتخابات المحامين

انتظام التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

سرطان للبروستاتا

عبوات مهربة من الخارج.. الدواء تحذر من علاج لسرطان للبروستاتا

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

