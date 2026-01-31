22 مليار دولار في يوم.. زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم

في 29 يناير 2026، شهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، زيادة هائلة تجاوزت 22 مليار دولار في يوم واحد، وفقا لبيانات "فوربس".

وبهذا الارتفاع، وصلت ثروته الإجمالية إلى 251.7 مليار دولار، متجاوزا بذلك مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، ليصبح زوكربيرج رابع أغنى شخص في العالم.

وجاء هذا التغير في الترتيب نتيجة ارتفاع حاد في سعر سهم ميتا بنسبة 10.2%، ليغلق عند 737.52 دولارا، بعد إعلان الشركة عن تقرير أرباحها للربع الرابع، والذي أظهر أداء أفضل بكثير من توقعات المحللين الماليين.

نمو مالي وتركيز على الذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة ميتا عن إيرادات ربع سنوية بلغت 59.8 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، بينما بلغ العائد لكل سهم 8.88 دولارا، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 8.21 دولارا.

وقد تحقق هذا النمو من خلال زيادة عدد الإعلانات بنسبة 22% على منصات الشركة، إلى جانب رفع متوسط تكلفة الإعلان بنسبة 4%.

مارك زوكربيرج

وأوضحت الشركة خطط إنفاقها لعام 2026، متوقعة صرف ما بين 115 إلى 135 مليار دولار، معظمها لدعم العمليات والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية.

وخلال مكالمة مالية، صرح زوكربيرج بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة أصبحت الآن في مرحلة تساعد على نمو الأعمال.

تغييرات في ترتيب أثرى الأشخاص عالميا

جاء صعود زوكربيرج في الوقت الذي شهد فيه بعض قادة التكنولوجيا الآخرين تراجعا في ترتيبهم، فقد هبط سهم مايكروسوفت بنسبة 11.7% بعد إعلان الشركة عن تباطؤ نمو أعمالها السحابية، مما أدى إلى تراجع الرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر إلى المرتبة 14 بين أغنى الأشخاص في العالم.

وحسب أحدث بيانات فوربس، الترتيب الحالي لأغنى خمسة أشخاص عالميا هو:

- إيلون ماسك: 766.1 مليار دولار

- لاري بيدج: 275.0 مليار دولار

- سيرجي برين: 253.7 مليار دولار

- مارك زوكربيرج: 251.7 مليار دولار

- جيف بيزوس: 249.7 مليار دولار

ويظل إيلون ماسك الأغنى بفارق كبير، رغم انخفاض سهم تسلا بنسبة 3.2%، فيما تقدم مؤسسا جوجل، لاري بيدج وسيرجي برين، إلى المركزين الثاني والثالث بعد ارتفاع سهم ألفابت بنسبة 6%، بدعم من الإطلاق الناجح لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3.

ويقترب زوكربيرج الآن بأقل من ملياري دولار من تجاوز سيرجي برين والوصول إلى المركز الثالث، ومن المتوقع أن يشهد ترتيب الأثرياء تغيرات جديدة إذا استمر أداء سهم ميتا القوي.