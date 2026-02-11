قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبو عبيدة يعلن تضامن "القسام" مع إيران

أبو عبيدة يعلن تضامن "القسام" مع إيران
أبو عبيدة يعلن تضامن "القسام" مع إيران
هاجر رزق

أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، تضامن الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني مع إيران "قيادة وحكومة وشعبا"، مؤكدا أن أي عدوان عليها يعتبر عدوانا على الأمة الإسلامية.

وقال أبو عبيدة في بيان صدر عبر منصة "تلجرام": "نُعلن تضامننا وأبناءِ شعبِنا مع إيران قيادة وحكومة وشعبا، ونعتبر أي عدوان على الجمهورية الإسلامية وشعبِها الشقيق عدوانا على أمتِنا الإسلامية، وتعديا إجراميا على سيادة دولة إسلامية مقاوِمة، وبلطجة مرفوضة تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة فرضِ وقائعَ على الأرض بالقوةِ الغاشمة".

وأعرب المتحدث باسم "القسام" عن ثقة الحركة "بعزمِ وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقنوا العدو الصهيوني دروسا خلال معركة (الوعد الصادق 3) في يونيو 2025م، وهم قادرون بعون الله على صد العدوان، وممارسة حقِهِم الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وتسديدِ الضربات القاسية للمعتدين".

وأكد أبو عبيدة أن "التهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية اليوم وما سبقها من اعتداءاتٍ وحصار، هي محاولة يائسة للانتقام من شعبِها العظيم وقيادتِها المُقاوِمة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة، التي تمكنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمودِ الأسطوري في معركة 'طوفان الأقصى' وكسرِ هيبة العدو الصهيونيِ وإفشال كل أهدافه المعلنة".

كتائب القسام إيران أبو عبيدة القوات المسلحة الإيرانية العدوان

