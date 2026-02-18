قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل جديدة حول تجربة نووية صينية مزعومة

مزاعم أمريكية بإجراء الصين تجارب نووية
مزاعم أمريكية بإجراء الصين تجارب نووية
محمد على

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاصيل جديدة، على حد قوله، حول تجربة نووية تحت الأرض يُزعم أن الصين أجرتها في يونيو 2020.

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر ياو، خلال فعالية في معهد هدسون للأبحاث في واشنطن، بأن محطة رصد زلزالي نائية في كازاخستان رصدت "انفجارًا" بقوة 2.75 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 720 كيلومترًا (450 ميلًا) في موقع تجارب لوب نور غرب الصين، في 22 يونيو 2020.

وقال ياو: "لقد اطلعت على بيانات إضافية منذ ذلك الحين.. أستبعد تمامًا أن يكون الأمر أي شيء آخر غير انفجار، انفجار واحد".

 وأضاف أن البيانات لا تتوافق مع التفجيرات التعدينية.

وتابع ياو، وهو محلل استخباراتي سابق ومسؤول عسكري حاصل على دكتوراه في الهندسة النووية: "كما أنه لا يتوافق إطلاقًا مع زلزال.. إن ما يُتوقع حدوثه هو تجربة نووية".

وأعلنت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المسؤولة عن رصد التفجيرات النووية التجريبية، عدم كفاية البيانات لتأكيد مزاعم ياو بثقة.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب التعليق للصحافة.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في مفاوضات بشأن اتفاقية بديلة لمعاهدة "ستارت الجديدة"، وهي آخر اتفاقية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي انتهت صلاحيتها في 5 فبراير.

وأثار انتهاء صلاحية المعاهدة مخاوف من أن العالم على وشك الدخول في سباق تسلح نووي متسارع.

تنفي الصين إجراء تجارب نووية

ونفت الصين، التي وقّعت على معاهدة عام 1996 الدولية لحظر التجارب النووية لكنها لم تصادق عليها، تفجير أي قنبلة نووية تجريبية تحت الأرض، وذلك بعد أن وجّهت الولايات المتحدة هذا الادعاء لأول مرة في مؤتمر دولي عُقد مطلع هذا الشهر. 

وكان آخر اختبار نووي رسمي أجرته الصين تحت الأرض عام 1996.

وتُعدّ محطة PS23 لرصد الزلازل في كازاخستان جزءًا من نظام مراقبة عالمي تديره منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).

وصرح روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمنظمة، في بيان له، بأن محطة PS23 سجلت "حدثين زلزاليين صغيرين جدًا" يفصل بينهما 12 ثانية في 22 يونيو 2020.

وأضاف أن نظام المراقبة التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قادر على رصد "أحداث" تتوافق مع تفجيرات التجارب النووية التي تبلغ قوتها 551 طنًا (500 طن متري) من مادة TNT أو أكثر.

 وتابع فلويد: "كان هذان الحدثان أقل بكثير من ذلك المستوى. وبالتالي، لا يمكن، بالاعتماد على هذه البيانات وحدها، تحديد سبب هذين الحدثين بثقة".

قال ياو إن الصين حاولت إخفاء التجربة باستخدام أسلوب يُعرف باسم "فك الارتباط"، حيث يتم تفجير الجهاز داخل غرفة كبيرة تحت الأرض لتقليل قوة الموجات الصدمية التي يُحدثها عبر الصخور المحيطة.

ومثل الصين، وقّعت الولايات المتحدة على اتفاقية حظر التجارب النووية، لكنها لم تُصدّق عليها. 

وبموجب القانون الدولي، يلتزم كلا البلدين بالحفاظ على الاتفاقية.

أجرت الولايات المتحدة آخر تجربة نووية تحت الأرض عام 1992، وتعتمد منذ ذلك الحين على برنامج بمليارات الدولارات يستخدم أدوات متطورة ومحاكاة حاسوبية فائقة لضمان عمل رؤوسها النووية بشكل صحيح.

ورفضت الصين دعوة ترامب للتفاوض على معاهدة ثلاثية الأطراف لتحل محل معاهدة "ستارت الجديدة"، بحجة أن ترسانتها النووية الاستراتيجية ضئيلة مقارنة بترسانة واشنطن وموسكو، أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ويقول البنتاجون إن الصين تمتلك الآن أكثر من 600 رأس حربي جاهز للعمل، وتُجري توسعًا كبيرًا في قوتها النووية الاستراتيجية. تتوقع التقارير أن تمتلك الصين أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030.

الولايات المتحدة الأمريكية الصين غرب الصين تجربة نووية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التفجيرات النووية دونالد ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة وروسيا الأسلحة النووية الاستراتيجية سباق تسلح نووي معاهدة الحظر الشامل للتجارب فلويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

الزمالك

نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة: أنتم السبب الوحيد لخروجه من كأس مصر

آرسنال

أرسنال في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون لتعزيز صدارة الدوري

محمد عواد

تعرف علي موعد التحقيق مع محمد عواد داخل نادي الزمالك

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد