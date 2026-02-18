الولايات المتحدة تكشف تفاصيل جديدة حول تجربة نووية صينية مزعومة

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاصيل جديدة، على حد قوله، حول تجربة نووية تحت الأرض يُزعم أن الصين أجرتها في يونيو 2020.

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر ياو، خلال فعالية في معهد هدسون للأبحاث في واشنطن، بأن محطة رصد زلزالي نائية في كازاخستان رصدت "انفجارًا" بقوة 2.75 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 720 كيلومترًا (450 ميلًا) في موقع تجارب لوب نور غرب الصين، في 22 يونيو 2020.

وقال ياو: "لقد اطلعت على بيانات إضافية منذ ذلك الحين.. أستبعد تمامًا أن يكون الأمر أي شيء آخر غير انفجار، انفجار واحد".

وأضاف أن البيانات لا تتوافق مع التفجيرات التعدينية.

وتابع ياو، وهو محلل استخباراتي سابق ومسؤول عسكري حاصل على دكتوراه في الهندسة النووية: "كما أنه لا يتوافق إطلاقًا مع زلزال.. إن ما يُتوقع حدوثه هو تجربة نووية".

وأعلنت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المسؤولة عن رصد التفجيرات النووية التجريبية، عدم كفاية البيانات لتأكيد مزاعم ياو بثقة.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب التعليق للصحافة.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في مفاوضات بشأن اتفاقية بديلة لمعاهدة "ستارت الجديدة"، وهي آخر اتفاقية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي انتهت صلاحيتها في 5 فبراير.

وأثار انتهاء صلاحية المعاهدة مخاوف من أن العالم على وشك الدخول في سباق تسلح نووي متسارع.

تنفي الصين إجراء تجارب نووية

ونفت الصين، التي وقّعت على معاهدة عام 1996 الدولية لحظر التجارب النووية لكنها لم تصادق عليها، تفجير أي قنبلة نووية تجريبية تحت الأرض، وذلك بعد أن وجّهت الولايات المتحدة هذا الادعاء لأول مرة في مؤتمر دولي عُقد مطلع هذا الشهر.

وكان آخر اختبار نووي رسمي أجرته الصين تحت الأرض عام 1996.

وتُعدّ محطة PS23 لرصد الزلازل في كازاخستان جزءًا من نظام مراقبة عالمي تديره منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).

وصرح روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمنظمة، في بيان له، بأن محطة PS23 سجلت "حدثين زلزاليين صغيرين جدًا" يفصل بينهما 12 ثانية في 22 يونيو 2020.

وأضاف أن نظام المراقبة التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قادر على رصد "أحداث" تتوافق مع تفجيرات التجارب النووية التي تبلغ قوتها 551 طنًا (500 طن متري) من مادة TNT أو أكثر.

وتابع فلويد: "كان هذان الحدثان أقل بكثير من ذلك المستوى. وبالتالي، لا يمكن، بالاعتماد على هذه البيانات وحدها، تحديد سبب هذين الحدثين بثقة".

قال ياو إن الصين حاولت إخفاء التجربة باستخدام أسلوب يُعرف باسم "فك الارتباط"، حيث يتم تفجير الجهاز داخل غرفة كبيرة تحت الأرض لتقليل قوة الموجات الصدمية التي يُحدثها عبر الصخور المحيطة.

ومثل الصين، وقّعت الولايات المتحدة على اتفاقية حظر التجارب النووية، لكنها لم تُصدّق عليها.

وبموجب القانون الدولي، يلتزم كلا البلدين بالحفاظ على الاتفاقية.

أجرت الولايات المتحدة آخر تجربة نووية تحت الأرض عام 1992، وتعتمد منذ ذلك الحين على برنامج بمليارات الدولارات يستخدم أدوات متطورة ومحاكاة حاسوبية فائقة لضمان عمل رؤوسها النووية بشكل صحيح.

ورفضت الصين دعوة ترامب للتفاوض على معاهدة ثلاثية الأطراف لتحل محل معاهدة "ستارت الجديدة"، بحجة أن ترسانتها النووية الاستراتيجية ضئيلة مقارنة بترسانة واشنطن وموسكو، أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ويقول البنتاجون إن الصين تمتلك الآن أكثر من 600 رأس حربي جاهز للعمل، وتُجري توسعًا كبيرًا في قوتها النووية الاستراتيجية. تتوقع التقارير أن تمتلك الصين أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030.