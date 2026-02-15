وزير المالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تطبيق عملي لتحسن الحالة الاقتصادية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم هي حزمة إضافية عما هو متاح في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنها تساعد في تحقيق الرغبة في توسيع دائرة المستفيدين.

استهداف 10 ملايين بطاقة

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أنه تم استهداف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان والعيد بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه، للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة مهمة جدا وتم ضخ 15 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع بالمبادرة لدخول الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وشدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة هي تطبيق عملي لتحسن الحالة الاقتصادية ودخول استثمارات جديدة للسوق المصرية.

وواصل أحمد كجوك، وزير المالية أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مختتما: أن الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة وسيتم عرض تصور لزيادة الأجور على الرئيس السيسي وتكون زيادة جيدة جدًا تلبي طموحات الناس.