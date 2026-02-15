قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
توك شو

وزير المالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تطبيق عملي لتحسن الحالة الاقتصادية

وزير المالية
وزير المالية
محمد البدوي

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم هي حزمة إضافية عما هو متاح في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنها تساعد في تحقيق الرغبة في توسيع دائرة المستفيدين.

 استهداف 10 ملايين بطاقة

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أنه تم استهداف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان والعيد بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه، للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة مهمة جدا وتم ضخ 15 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع بالمبادرة لدخول الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وشدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة هي تطبيق عملي لتحسن الحالة الاقتصادية ودخول استثمارات جديدة للسوق المصرية.

وواصل أحمد كجوك، وزير المالية أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مختتما: أن الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة وسيتم عرض تصور لزيادة الأجور على الرئيس السيسي وتكون زيادة جيدة جدًا تلبي طموحات الناس.

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الحالات الحرجة المالية الحزمة الاجتماعية وزير المالية الموازنة العامة أحمد موسى الرئيس السيسي

