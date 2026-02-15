وزير المالية اللبناني: رفع التصنيف الائتماني يعكس تقدما إصلاحيا رغم بطء التعافي

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان يمثل "خطوة إيجابية ومؤشراً مشجعاً" على مسار الإصلاح، رغم الإشارة إلى أن وتيرة التقدم لا تزال بطيئة.

وأوضح جابر خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الحالية أمضت نحو 11 شهراً في السلطة الفعلية، لافتاً إلى أن الشهر الأول عادة ما يُستهلك في إجراءات نيل ثقة البرلمان، إلا أن الفترة اللاحقة شهدت تنفيذ إصلاحات جدية وإقرار حزمة من القوانين المهمة.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الخطوات رفع السرية المصرفية بالكامل، وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التقدم، مع نهاية ديسمبر، بمشروع قانون إلى مجلس النواب لمعالجة ملف المودعين وتنظيم العلاقة مع المصارف.