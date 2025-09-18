ترامب وستارمر يرسمان ملامح القرن من لندن.. قائدا بريطانيا وأمريكا يناقشان الملفات الساخنة حول العالم.. خلاف بشأن "الدولة الفلسطينية" واتفاق على مواجهة روسيا

ناقش الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "الروابط الوثيقة" بين بلديهما، بالإضافة إلى الحروب في أوكرانيا وغزة، خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك اليوم.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد ستارمر بالروابط التاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا"، وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الزعيمان عن "اتفاقية ازدهار تكنولوجي" جديدة بين البلدين.

الحرب الروسية الأوكرانية

أكد ستارمر أن الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا تُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين غير مهتم بالسلام.

وقال ستارمر، في إشارة إلى الطائرات الروسية المسيرة التي دخلت بولندا الأسبوع الماضي: "في الأيام الأخيرة، كشف بوتين عن وجهه الحقيقي - شنّ أكبر هجوم منذ بدء الغزو، مع المزيد من إراقة الدماء، ومقتل المزيد من الأبرياء، وانتهاكات غير مسبوقة للمجال الجوي لحلف الناتو".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في لندن: "هذه ليست تصرفات من يريد السلام".

النفط الروسي

وجدد الرئيس ترامب دعوته للدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي، مدعيًا أن حرب موسكو في أوكرانيا ستنتهي إذا انخفض سعر النفط.

وقال ترامب : "ببساطة، إذا انخفض سعر النفط، سينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لن يكون لديه خيار آخر. سينسحب من تلك الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه على الرغم من "قربه الشديد" من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلا أنه فرض رسومًا جمركية باهظة على الهند لشرائها النفط الروسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه وترامب ناقشا كيفية "زيادة الضغط على بوتين لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم"، فيما أكد ترامب أن بوتين "خذله"، مضيفًا أن حل الحرب أصعب مما توقع كما زعم أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن بوتين "سينسحب" من الحرب.

العدوان الإسرائيلي ضد غزة

ووصف ستارمر الوضع في غزة بأنه "لا يُطاق"، وأعرب عن أمله في أن يُسهم اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية في إحلال السلام.

وأوضح ستارمر: "إنها جزء من تلك الحزمة الشاملة التي نأمل أن تنقلنا من الوضع المروع الحالي إلى نتيجة إسرائيل آمنة ومستقرة، وهو ما نفتقده، ودولة فلسطينية قابلة للحياة".

وأقرّ الرئيس ترامب باختلافه في الرأي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه امتنع عن التطرق إلى كيفية الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة وقال إنه "يريد إطلاق سراح الرهائن فورًا".

ولم يكشف ترامب، عن موقفه حول ما إذا كان سيضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، سوى تفاصيل قليلة حول كيفية تصوره لنهاية الصراع.

المنافسة بين الصين وأمريكا

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تُحاول استعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان كما كرّر هجومه على إدارة الرئيس جو بايدن لانسحابها الفوضوي من البلاد عام 2021.

حرية التعبير في برطانيا

وردّ ستارمر على الادعاء بأن بريطانيا تُضيّق الخناق على حرية التعبير، وهو أمرٌ انتقده كبار مسؤولي إدارة ترامب بشدة.

وقال ستارمر: "حرية التعبير من القيم الأساسية للمملكة المتحدة، ونحن نحميها... بشراسة".

وعند سؤاله عما إذا كان إيقاف كيميل عن العمل يُعدّ هجومًا على حرية التعبير، انتقد ترامب مُقدّم البرامج الحوارية بشدة، واصفًا إياه بأنه "شخص غير موهوب"، وقال إنه "طُرد لافتقاره إلى الموهبة" و"ضعف شعبيته".

تشارلي كيرك

وذكر ترامب الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل الأسبوع الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن كيرك كان بإمكانه أن يصبح رئيسًا أمريكيًا يومًا ما.