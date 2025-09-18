لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس عن رغبة موسكو في الحفاظ على الحوار الذي نشأ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مُشيرًا إلى أن واشنطن أيضًا تريد الشيئ نفسه.

وقال لافروف- في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "إننا نرغب في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين وكبار دبلوماسيي البلدين وقنوات الاتصال الأخرى، وبين مستشاري الأمن القومي ومبعوثي الرئيسين أيضًا. ونرى أن الجانب الأمريكي أيضًا يشاركنا الرغبة نفسها".

يُشار إلى أن القمة الروسية الأمريكية بين بوتين وترامب عُقدت في الـ 15 من شهر أغسطس الماضي بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الجانبان عدة قضايا تشمل: الحرب في أوكرانيا والعلاقات الاقتصادية وغيرها من الملفات الأمنية الدولية.