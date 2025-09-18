ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس إن الوضع في غزة لا يُطاق. نحتاج إلى مساعدات للوصول إلى غزة بسرعة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن خطة المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية هذا الشهر، "تندرج في سياق خطة للسلام".

وأوضح ستارمر: "إنها جزء من تلك الحزمة الشاملة التي نأمل أن تنقلنا من الوضع المروع الحالي إلى نتيجة إسرائيل آمنة ومستقرة، وهو ما نفتقده، ودولة فلسطينية قابلة للحياة".

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ستارمر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما في لندن بالقول إن إنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن خطط المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأقرّ الرئيس ترامب باختلافه في الرأي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه امتنع عن التطرق إلى كيفية الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.