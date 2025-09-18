اعتراف غير مسبوق.. ترامب: خسرت رهاني على السلام بسبب بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خذله" في الوقت الذي يُكافح فيه للتوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مُقدمًا تقييمًا متشائمًا بصراحة لجهوده حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر في لندن، : "الصراع الذي ظننت أنه سيكون الأسهل هو علاقتي بالرئيس فلاديمير بوتين".

وتابع ترامب: "لقد خذلني. لقد خذلني حقًا، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور. لكن اتضح أن هذا - ظننتُ أنه قد يكون من بين أسهل الصراعات في المجموعة".

بدا أن سلسلة من القمم رفيعة المستوى الشهر الماضي - مع بوتين في ألاسكا ومع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض - لم تُسهم كثيرًا في دفع المفاوضات لإنهاء الحرب.