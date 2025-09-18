رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مواجهة تاريخية بين روسيا والناتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هجمات روسيا المستمرة على أوكرانيا تُظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالسلام.

وقال ستارمر، في إشارة إلى الطائرات الروسية المسيرة التي دخلت بولندا الأسبوع الماضي: "في الأيام الأخيرة، كشف بوتين عن وجهه الحقيقي - شنّ أكبر هجوم منذ بدء الغزو، مع المزيد من إراقة الدماء، ومقتل المزيد من الأبرياء، وانتهاكات غير مسبوقة للمجال الجوي لحلف الناتو".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في لندن: "هذه ليست تصرفات من يريد السلام".

وقال ستارمر إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا كيفية "زيادة الضغط على بوتين لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".

ورغم التفاؤل بموافقة بوتين على اتفاق سلام مع أوكرانيا عقب قمته مع ترامب في ألاسكا الشهر الماضي، إلا أن الرئيس الروسي صعّد منذ ذلك الحين هجماته على أوكرانيا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالروابط التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وأضاف ستارمر "لقد جددنا العلاقة المميزة لعصر جديد.

وقال ستارمر: "تقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، كشريكين أساسيين في الدفاع والتجارة، ومع الاتفاقية الرائدة التي أبرمناها في مايو، والآن مع الاتفاقية التي وقعناها للتو بعد ظهر اليوم، نؤكد مكانتنا كشريكين أساسيين في العلوم والتكنولوجيا، ومستعدين لرسم ملامح هذا القرن معًا".