قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مواجهة تاريخية بين روسيا والناتو

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
قسم الخارجي

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هجمات روسيا المستمرة على أوكرانيا تُظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالسلام.

وقال ستارمر، في إشارة إلى الطائرات الروسية المسيرة التي دخلت بولندا الأسبوع الماضي: "في الأيام الأخيرة، كشف بوتين عن وجهه الحقيقي - شنّ أكبر هجوم منذ بدء الغزو، مع المزيد من إراقة الدماء، ومقتل المزيد من الأبرياء، وانتهاكات غير مسبوقة للمجال الجوي لحلف الناتو".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في لندن: "هذه ليست تصرفات من يريد السلام".

وقال ستارمر إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا كيفية "زيادة الضغط على بوتين لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".

ورغم التفاؤل بموافقة بوتين على اتفاق سلام مع أوكرانيا عقب قمته مع ترامب في ألاسكا الشهر الماضي، إلا أن الرئيس الروسي صعّد منذ ذلك الحين هجماته على أوكرانيا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالروابط التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وأضاف ستارمر "لقد جددنا العلاقة المميزة لعصر جديد.

وقال ستارمر: "تقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، كشريكين أساسيين في الدفاع والتجارة، ومع الاتفاقية الرائدة التي أبرمناها في مايو، والآن مع الاتفاقية التي وقعناها للتو بعد ظهر اليوم، نؤكد مكانتنا كشريكين أساسيين في العلوم والتكنولوجيا، ومستعدين لرسم ملامح هذا القرن معًا".

ستارمر رئيس الوزراء البريطاني روسيا والناتو الرئيس الروسي بوتين الطائرات الروسية المسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد يسخر من آداء الإسماعيلي: لاعيبة بتقلش الباص

لامين يامال

برشلونة يرد على أزمة إصابة لامين يامال وتصريحات فليك

الزمالك

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف السعيد

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد